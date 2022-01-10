Новая автоколонна отправится из Териберки в Мурманск

Мурманская область >> Общество >> 10.01.2022

Колонна из 50 машин добралась в город.

Вчера с 15:00 до 16:00 из Териберки в Мурманск стартовала колонна автомобилей, которая двигается в сопровождении шнекоротора, КАМАЗа.
До этого в колонне, отправившейся в субботу, было 50 автомобилей. Машины освободили из белого плена и сопроводили в Мурманск.

Участникам движения в колонне нужно было держать дистанцию от спецтехники до 100 м, между машинами - 20 м. Перед подъемами нужно остановиться первой машине, потому что если буксовать на подъеме, можно застрять.

После закрытия трассы из Териберки поехали 17 машин. Они обгоняли друг друга, застряли, сделав затор на всей проезжей части. Чтобы достать машины, выровнять колонну понадобилось время, а когда колонна снова двинулась, одна из машин решила остановиться, другая застряла в снегу. Образовался затор.

Проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к Териберке был закрыт в связи с ухудшением погоды 8 января.





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