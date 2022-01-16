В Нарьян-Маре состоялся бал-маскарад на коньках

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.01.2022

На ледовой арене в Школе олимпийского резерва «Труд» состоялся традиционный бал-маскарад, посвященный старому Новому году. Его участниками стали 500 человек. Главным гостем на празднике стал губернатор Ненецкого округа Ю. Бездудный, он и открыл мероприятие.
Балл-маскарад стал для города доброй традицией. Ей уже 12 лет. Люди пользуются возможностью отдохнуть с родными, зарядиться позитивными эмоциями.

Глава НАО отметил, что людям повезло жить в стране, в которой Новый год празднуют дважды, считая, что праздников много не бывает. Один раз празднуют по юлианскому календарю, а второй - по григорианскому. Во время праздника люди встречаются в Нарьян-Маре на ледовом бале-маскараде.

Принять участие в катании на коньках, проводах старого год могли все желающие. Многие приходили в маскарадных костюмах. Для гостей выступали артисты ДК «Арктика», подготовившие интерактивную программу. Также выступили участники проекта «Добрые песни о главном». По случаю праздника «Труд» сделал прокат коньков бесплатным.





Рекомендуем по теме:

Сезон уличного катания на коньках откроется в Нарьян-Маре на этой неделе

257 спортсменов НАО вышли на "Лыжню России 2020"

Новый год в центре Нарьян-Мара встретили 1,5 тыс. человек

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре празднуют День России


Известные Олимпийские участники всех времен

К тюленям Мурманского океанариума пришли ветеринары

Школьник из Мурманска стал призёром образовательного проекта Другое дело

Работу фотографа из Архангельска отметили в конкурсе National Geographic «Дикая природа России»

Как выбрать надежного букмекера

В Кириллове открыли обновленный Центр физической культуры и спорта

В НАО состоялся благотворительный концерт «Добрые песни о главном»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета