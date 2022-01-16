В Нарьян-Маре состоялся бал-маскарад на коньках

На ледовой арене в Школе олимпийского резерва «Труд» состоялся традиционный бал-маскарад, посвященный старому Новому году. Его участниками стали 500 человек. Главным гостем на празднике стал губернатор Ненецкого округа Ю. Бездудный, он и открыл мероприятие.

Балл-маскарад стал для города доброй традицией. Ей уже 12 лет. Люди пользуются возможностью отдохнуть с родными, зарядиться позитивными эмоциями.



Глава НАО отметил, что людям повезло жить в стране, в которой Новый год празднуют дважды, считая, что праздников много не бывает. Один раз празднуют по юлианскому календарю, а второй - по григорианскому. Во время праздника люди встречаются в Нарьян-Маре на ледовом бале-маскараде.



Принять участие в катании на коньках, проводах старого год могли все желающие. Многие приходили в маскарадных костюмах. Для гостей выступали артисты ДК «Арктика», подготовившие интерактивную программу. Также выступили участники проекта «Добрые песни о главном». По случаю праздника «Труд» сделал прокат коньков бесплатным.