«Карельский окатыш» обеспокоен пьянством сотрудников

Республика Карелия >> Общество >> 23.01.2022

Крупное предприятие Карелии начало массово увольнять работников, вышедших на работу в состоянии опьянения. В прошлом году «Карельский окатыш» указал на двери 29 сотрудникам за пьянство.

Это лишь одно из нарушений, за которые увольняют мгновенно, так как пьяный сотрудник - огромная опасность для него и для коллег.

Вопиющий случай произошел в октябре. На ночной смене водители самосвалов увидели, что экскаваторщик ведет себя странно. Он разгрузил груз на козырек самосвала, а потом присыпал горной массой электрокабель, проносил многотонный ковш прямо над кабиной самосвала.
Сотрудника проверили на алкотестере, а замер показал 0,76 промилле, повторный тест - 1,31. Это говорит о том, что работник пил алкоголь, а его влияние постепенно усиливалось. Как оправдание машинист экскаватора заявил, что узнал о трагедии в семье, переборщил с «успокоительным».

Есть сотрудники, которые одним поступком перечеркнули многолетнюю карьеру на заводе. Например, мужчина учился, самостоятельно проходил переобучение, чтобы суметь замещать мастеров, активно участвовал в общественной жизни цеха, но был уволен за непрохождение алкотеста.





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