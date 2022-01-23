«Карельский окатыш» обеспокоен пьянством сотрудников

Крупное предприятие Карелии начало массово увольнять работников, вышедших на работу в состоянии опьянения. В прошлом году «Карельский окатыш» указал на двери 29 сотрудникам за пьянство.



Это лишь одно из нарушений, за которые увольняют мгновенно, так как пьяный сотрудник - огромная опасность для него и для коллег.



Вопиющий случай произошел в октябре. На ночной смене водители самосвалов увидели, что экскаваторщик ведет себя странно. Он разгрузил груз на козырек самосвала, а потом присыпал горной массой электрокабель, проносил многотонный ковш прямо над кабиной самосвала.

Сотрудника проверили на алкотестере, а замер показал 0,76 промилле, повторный тест - 1,31. Это говорит о том, что работник пил алкоголь, а его влияние постепенно усиливалось. Как оправдание машинист экскаватора заявил, что узнал о трагедии в семье, переборщил с «успокоительным».



Есть сотрудники, которые одним поступком перечеркнули многолетнюю карьеру на заводе. Например, мужчина учился, самостоятельно проходил переобучение, чтобы суметь замещать мастеров, активно участвовал в общественной жизни цеха, но был уволен за непрохождение алкотеста.