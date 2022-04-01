360 тыс. вологжан объединил Вологодский областной совет ветеранов

Совету ветеранов 35 лет. По этому случаю в Правительстве области прошел пленум.



Отделение совета ветеранов, первичные ветеранские организации призваны защищать права пенсионеров. Благодаря работе организации вологжане ведут активную жизнь, участвуют в проектах, оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях. В совет ветеранов Вологодчины входит 360 тыс. человек, это одна из самых мощных общестенных организаций в регионе.



А областном совете 3 городские, 25 районных, 1747 первичных организаций. У них есть гимн, флаг и награда "Почетный ветеран Вологодской области". Вологодский совет сотрудничает с Правительством региона, воплощая в жизнь эффективные проекты, целевые программы.



С 2013 г. из облбюджета предоставлено 33,5 млн руб. на реализацию 70 проектов поддержки граждан пожилого возраста.



Созданы десятки клубов и музеев боевой славы, стало больше ветеранских подворий, ведется физкультурно-оздоровительная работа. Ветераны с детьми, внуками включаются в спортивные мероприятия, участвуют в спартакиадах ветеранов по разным видам спорта.



Глава региона О. Кувшинников вручил награды отличившимся деятелям совета ветеранов. Также их поздравили зампредседателя Заксобрания Вологодской области И. Доценко, митрополит Кирилловский и Вологодский Савва.

