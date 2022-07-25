Эксперт оценил перспективы грибного сезона в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 25.07.2022

Предстоящий сезон для грибников в Карелии оптимизма не внушает даже экспертам. Старший научный сотрудник из лаборатории ландшафтной экологии Института леса КарНЦ О. Предтеченская рассказала, что последние 2 сезона были грибными, но даже по статистике не было такого, чтобы 3 года подряд были урожайными.

В июне вырастают первые грибы - белые и подосиновики. Но уже подходит к концу июль, но грибов почти нет. Следующие грибы должны быть в августе, а пик сезона приходится на осень, когда грибники начинают "тихую охоту" на грузди, волнушки и другие виды грибов, подходящих для соления.

Напомним, что в Карелию многие приезжают для сбора грибов. Леса здесь густые, разнообразные, поэтому и грибов много. Но иногда даже при хороших погодных условиях, грибы не родятся, и эксперты не всегда могут объяснить причину. Похоже, в этом году рассчитывать на урожайность не придется, хотя совсем без грибов люди не останутся, особенно местные жители, которые знают места, где и в какое время можно выходить на "охоту".










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