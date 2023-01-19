Крещенские купания в Мурманской области состоялись в 9 оборудованных локациях

Мурманская область >> Общество >> 19.01.2023

В регионе решили в этом году организовать 9 купелей для массового купания в крещенскую ночь. В 9 населенных пунктах оборудовали по одной купели, в которых люди могли окунаться в воду со вчерашнего вечера.

В самом городе Мурманске купаться можно было на Семеновском озере, где есть "Домик моржей" и подходящая для зимних купаний инфраструктура. На озере Лумболка купались жители Мончегорска, на Комсомольском - в Оленегорске. Также открыты купели на озере Ковдозеро (Ковдорский округ), на Куэтсъярви (Никель), Каккуринъярви (Спутник), р. Малая Лица (Заозерск), озерах Арно (Снежногорск), Торфяное (Полярное).

В 2023 г. в список купелей почему-то не попали города Североморск, Ревда, Гаджиево, Кировск. Представители МЧС объяснили это тем, что там купания запрещены по причине неблагоприятной погоды. Мурманск в этом плане тоже обделили, разрешив организовать только одну купель. В Апатитах также запретили организовывать купания. Но это не было проблемой, потому что можно было выехать в соседнюю область, где купели работали. Сейчас купания продолжаются.





Рекомендуем по теме:

3,5 тыс. жителей Мурманской области окунулись в праздник Крещения

Крещенские купания в Петрозаводске пройдут в наземной купели

В НАО готовятся к крещенским купаниям

Мурманские моржи готовятся к Кубку Арктики

18 - 19 января на озере Семеновское организуют Крещенскую купель

Скандал в Лахденпохье: власти запретили купания в прорубях


Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета