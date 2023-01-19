Крещенские купания в Мурманской области состоялись в 9 оборудованных локациях

В регионе решили в этом году организовать 9 купелей для массового купания в крещенскую ночь. В 9 населенных пунктах оборудовали по одной купели, в которых люди могли окунаться в воду со вчерашнего вечера.



В самом городе Мурманске купаться можно было на Семеновском озере, где есть "Домик моржей" и подходящая для зимних купаний инфраструктура. На озере Лумболка купались жители Мончегорска, на Комсомольском - в Оленегорске. Также открыты купели на озере Ковдозеро (Ковдорский округ), на Куэтсъярви (Никель), Каккуринъярви (Спутник), р. Малая Лица (Заозерск), озерах Арно (Снежногорск), Торфяное (Полярное).



В 2023 г. в список купелей почему-то не попали города Североморск, Ревда, Гаджиево, Кировск. Представители МЧС объяснили это тем, что там купания запрещены по причине неблагоприятной погоды. Мурманск в этом плане тоже обделили, разрешив организовать только одну купель. В Апатитах также запретили организовывать купания. Но это не было проблемой, потому что можно было выехать в соседнюю область, где купели работали. Сейчас купания продолжаются.