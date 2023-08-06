В Онежском районе открыли движение по мосту через Тамицу

Архангельская область >> Общество >> 06.08.2023

В 2023 г. этот мост стал первым отремонтированным по нацпроекту (еще должны быть сданы 7 объектов). Они имеет длину 70 м, 2 полосы движения, оборудованные тротуары, освещение. Переправа выполнена из бетона и металла, настил - из дерева, чтобы его можно было менять по мере необходимости.

Переход должны были сделать в ноябре, но сдали раньше. Насколько это оправдано, покажет время, поскольку графики из головы не берутся. Их разрабатывают с учетом многих факторов и любое несоблюдение в сторону уменьшения или увеличения сроков вызывает вопросы.

Мост через реку Тамицу стал частью реконструкции Онежской дороги. Его срок эксплуатации около 50 лет. Через Тамицу сейчас проходит весь поток машин на Онегу, и со стартом капремонта он стал еще больше, поэтому без нового моста было не обойтись.

Работы по БКД идут по графику, а некоторые участки сдаются раньше времени. Например, в Северодвинске есть возможность закончить мост в этом месяце.

Напомним, что в 2024 г. в Архангельской области планируют привести в порядок 17 мостов.





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