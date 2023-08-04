В Заполярье зашкаливает смертность от неустановленных причин

Высшая школа экономики (ВШЭ) бьет тревогу по повода неудовлетворительного учета смертности в Мурманской области.



Нужно совершенствовать методику отражения причин смертности, так как в Заполярья, Сахалинской, Самарской областях смертей по непонятным причинам слишком много.



Сбор информации об умерших ведется поэтапно. Сначала причину смерти устанавливают медики, данные вносят в медсвидетельство, которое является базой для записи акта о смерти в ЗАГСе.



Вместе с известными причинами при кодировании причин используется класс неустановленных причин, что искажает истинную причину смертности, сказывается на принятии необоснованных решений в сфере здравоохранения.



Факторами низкого качества учета причин смертности являются квалифицированные патологоанатомы, намеренное занижение доли умерших от конкретного заболевания. Например, чтобы в регионе не было эпидемии, занимают количество смертей от гриппа, коронавируса, туберкулеза. Такие случаи были зафиксированы 2-3 года назад, когда много людей умирали от ковида, но в свидетельствах о смерти писали, что причина смерти в осложнениях после ОРВИ или гриппа.















