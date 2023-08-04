Покупка почтовых марок в Вологодской области увеличилась на 67%

За 2023 г. жители Вологодчины приобрели 3,5 млн почтовых марок в отделениях Почты России. 35 тыс. из них - художественные, куплены филателистами для коллекций, а это на 67% больше показателя аналогичного периода 2022 г.



Глава Макрорегиона «Северо-Запад» ПР Д. Серебренников рассказал, что почтовые марки остаются востребованным средством оплаты услуг почты и артефактом для коллекций филателистов. Они покупают марки с памятными датами, странами, историческими событиями.



В Вологодской области есть возможность купить стандартные марки, вышедшие большим тиражом, уникальные художественные экземпляры. Вторые представляют всевозможные сюжеты, изображения растений, птиц, животных, памятников архитектуры, достопримечательностей и даже литературных произведений.



Многие считают, что марки уже давно никто не собирает, это развлечение прошлого века, но на самом деле интерес к ним сохраняется, о чем свидетельствуют их продажи через Почту России. Несмотря на электронную почту и возможность в любой момент переговорить с любой точкой планеты, обычная почта все еще жива, а те, кто отправлять бумажные письма и открытки, пользуются марками.