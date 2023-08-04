Покупка почтовых марок в Вологодской области увеличилась на 67%

Вологодская область >> Общество >> 20.08.2023

За 2023 г. жители Вологодчины приобрели 3,5 млн почтовых марок в отделениях Почты России. 35 тыс. из них - художественные, куплены филателистами для коллекций, а это на 67% больше показателя аналогичного периода 2022 г.

Глава Макрорегиона «Северо-Запад» ПР Д. Серебренников рассказал, что почтовые марки остаются востребованным средством оплаты услуг почты и артефактом для коллекций филателистов. Они покупают марки с памятными датами, странами, историческими событиями.

В Вологодской области есть возможность купить стандартные марки, вышедшие большим тиражом, уникальные художественные экземпляры. Вторые представляют всевозможные сюжеты, изображения растений, птиц, животных, памятников архитектуры, достопримечательностей и даже литературных произведений.

Многие считают, что марки уже давно никто не собирает, это развлечение прошлого века, но на самом деле интерес к ним сохраняется, о чем свидетельствуют их продажи через Почту России. Несмотря на электронную почту и возможность в любой момент переговорить с любой точкой планеты, обычная почта все еще жива, а те, кто отправлять бумажные письма и открытки, пользуются марками.





Рекомендуем по теме:

Новый вид общественного транспорта появится на улицах Череповца в 2023 г.

Порше Центр Приморский – особенности и преимущества

Уникальный маркированный конверт выпустят в Вологде

Удивительные преобразования Почты России в Коми

Здание "Почты России" в Петрозаводске отреставрируют

Мурманск отмечает вековой юбилей


Вологодская область оказалась не самой доступной по доступности бензина

Цены на квартиры в Мурманской области выросли за год на 10%

В Коми прибавку к пенсии обещают 80 тыс. пенсионерам

В Сортавале впервые за 7 лет построят новый дом

До 1 октября жители Вологды смогут изменить форму получения льгот

НАО в третий раз присоединится к проекту «Чистая Арктика»

Инноваторы из НАО могут поучаствовать в федеральном конкурсе «УМНИК»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета