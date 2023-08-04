Архангельску выделили 8 млн руб. на ремонт тротуаров

В программе ремонта городских тротуаров 9 объектов, о чем заявил глава Архангельска Д. Морев. Их должны привести в порядок уже в сентябре.



По плану ремонт ждет тротуары вдоль ул. Воскресенской, 46, на ул. Революции рядом с буквами «Архангельск — город рыбаков», рядом со зданием СГМУ, на набережной Северной Двины, 45, ул. П. Галушина /П. Осипенко, ул. Карла Либкнехта, на перекресечении ул. Тимме – ул. Воскресенская у ресторана «Мимино», на ул. Выучейского, 18.



Ремонт обойдется в 8 млн руб., выделенных из региональной казны.



Морев отметил, что в план ремонтных работ вошли участки, которые выбрали горожане. Они в первую очередь требовали обновления. Далее предстоит много работы в этом направлении, но постепенно будут обновлены все проблемные зоны.



В настоящее время ремонтируют тротуар в 200 м на ул. Воскресенская (ул. Суфтина - Обводной канал), где очень мощный пешеходный трафик. Процесс контролируют общественники. После его окончания будет решаться вопрос, какими объектами заняться далее.

