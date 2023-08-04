Концепция набережной предлагает открыть перспективы берегов Вологды
В Вологде прошел 2-й проектный семинар. Архитекторы презентовали горожанам концепцию дальнейшего преобразования центральной набережной. На семинаре обсудили проектные решения в экологии, ландшафте, с объектами культурного наследия, транспортом, событийной программой.
Разработали проект центральной набережной в Лаборатории развития горсреды при участии архитектурного бюро Orchestra design. Перед началом работы провели исследования. Гильдия ландшафтных инженеров оценила состояние берегов р. Вологды, берегоукрепление, зоны затопления, оползни. По результатам получены рекомендации и разработаны предложения по укреплению берега.
Проект рассматривает набережную от Домика Петра I до Некрасовского моста. Протяженность 10 км. Набережная имеет пешеходные дорожки, комфортные и безопасные спуски к воде. Предполагается создание смотровых зон и тематических площадок, которых будет 10. Они будут отличаться по наполнению.
У строительного колледжа будет молодежная зона со спортивными площадками, экстрим парком для скейтеров, bmx. Пространство под мостом 800-летия отдадут под стрит-арт. Перед Архиерейским двором будет самая торжественная зона, подчеркивающая статус места. Берег у Сретенской церкви отдадут под зеленую зону.
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