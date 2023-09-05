1700 подъездов отремонтируют в Мурманске

Губернатор А. Чибис рассказал, что в городе по проекту «На Севере – жить» отремонтируют 1700 подъездов уже в этом году.



Министр жилищного и строительного госнадзора МО А. Кузнецова в свою очередь отметила, что по плану проекта министерство реализует работы по 7 направлениям. Это улучшение качества коммунальных услуг, на которое постоянно поступают жалобы от местных жителей, контроль за качеством уборки и безопасности оказания жилищных и коммунальных услуг, комфортно в многоквартирных домах, улучшение обслуживания жилфонда, вовлечение проживающих в управлении домами. В частности, реагировать на сообщения о неполадках будут быстрее, наладят обратную связь и мн. др.



Но жители Заполярья жалуются не только на это, но и на цены на бензин, которые растут без веских оснований и совершенно непредсказуемо. В частности, с понедельника 95-й бензин стал стоить на 40 копеек дороже - 56,02 руб. Мурманчан интересует законность очередного повышения цен, но пока ответственные структуры ответа не дали.