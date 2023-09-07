Молодежь НАО отправилась на форум «Ладога»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.09.2023

Мероприятие проходит в Ленинградской области 15-й раз и называется «Ладога». На него приезжают представители молодежи СЗФО, в этом году для обсуждения темы развития туризма. Форум открылся 4 сентября и проработает до 10 сентября.

Участникам расскажут как создавать, продавать турпродукты, делать путешествия нестандартными и интересными, доступными молодежи. Многим предстоит открыть туризм как двигатель развития своего региона.

На форуме работают 7 тематических площадок: Путь, Технологии, Активность, Природа, Событие, История и Фабрика контента.

Запланированы деловая, спортивная и культурно-массовая программа, квесты, прочие виды активностей, поэтому у участников нет свободного времени. Сегодня проходит «День регионов» с работой выставочного пространства, где делегации представляет точки притяжения молодежи.

НАО на форме представил свой стенд с презентацией туристического потенциала региона, проводит мастер-классы по изготовлению магнитов в виде чума и рогов оленя в медальоне, макета ненецкого стойбища в технологии бумажная пластика. Мастер-классы проводят члены делегации НАО, которым помогал Этнокультурный центр. Для участников и гостей форума сегодня выступит этногруппа «Хаерако Сей».

Участие ненецкой делегации в программе форума оплачено госпрограммой по реализации молодежной госполитики и патриотического воспитания в НАО.





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