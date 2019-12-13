Кукольный театр появится в в составе поезда Деда Мороза

Вологодская область >> Общество >> 13.11.2023

Поезд Деда Мороза в этом году обновили, добавив в него вагон «Кукольный театр». Эта идея принадлежала авторам совместного проекта РЖД и Правительства Вологодской области.

Внутренний интерьер нового вагона выполнен в театральном стиле, с бархатными креслами, лепниной на потолке, зоной гардероба, декорациями. Помощники зимнего волшебника покажут постановку «Волшебная книга», в которой детей ожидает путешествие по сказкам, встреча Бабы-Яги, персонажей сказки «12 месяцев», песни со Снежной Королевой. Каждый зритель после спектакля получит сладкий подарок.

Спектакли будут проводиться на остановках. График поезда, информация о билетах есть на сайте РЖД в рубрике Специальные проекты.

В 2023 г. первый рейс был отправлен из Великого Устюга 12 ноября. Он совершит 80 остановок, и на каждой остановке представит новогоднюю программу. После зимнего сезона «Кукольный театр» прикрепят к поезду круизов с возможностью его трансформации в кинотеатр.

Врио главы региона Г. Филимонов отмечает, что вагон не имеет аналогов в РФ. Вагон рассчитан на 21 место построен для «Поезда Деда Мороза» с целью демонстрации тематических представлений.
Напомним, что в Великом Устюге уже стоит новогодняя елка.





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