Делегация НАО принимает участие в форуме «Малая Родина – сила России»

В столицу отправилась делегация округа на муниципальный форум, в котором участвуют представители всех российских регионов.



На мероприятие приехали 7,5 тыс. человек из 89 регионов. Делегацию Ненецкого округа возглавил замгубернатора А. Дудоров, с которым в столицу отправились главы 7 муниципальных образований(Нарьян-Мара, Хоседа-Хардского, Пешского, Приморско-Куйского, Малоземельского, Колгуевского, Карского сельсоветов, представитель Ассоциации «Совета муниципальных образований НАО».



Задача форума – объединить сообщество, привить единые ценности служения государству, поддержать инициативы, проекты, способствующие развитию мунтерриторий.



Мероприятие проводится с 15 по 16 января, включает деловую программу (дискуссии, сессии, круглые столы с участием отраслевых Министерств, ведомств, НКО, бизнеса), церемонию вручения первой муниципальной премии РФ «Служение», концерт, презентацию проектов ассоциации развития самоуправления.



Организаторами мероприятия выступили ВАРМСУ и Администрация Президента РФ.