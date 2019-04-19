Делегация НАО принимает участие в форуме «Малая Родина – сила России»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.01.2024

В столицу отправилась делегация округа на муниципальный форум, в котором участвуют представители всех российских регионов.

На мероприятие приехали 7,5 тыс. человек из 89 регионов. Делегацию Ненецкого округа возглавил замгубернатора А. Дудоров, с которым в столицу отправились главы 7 муниципальных образований(Нарьян-Мара, Хоседа-Хардского, Пешского, Приморско-Куйского, Малоземельского, Колгуевского, Карского сельсоветов, представитель Ассоциации «Совета муниципальных образований НАО».

Задача форума – объединить сообщество, привить единые ценности служения государству, поддержать инициативы, проекты, способствующие развитию мунтерриторий.

Мероприятие проводится с 15 по 16 января, включает деловую программу (дискуссии, сессии, круглые столы с участием отраслевых Министерств, ведомств, НКО, бизнеса), церемонию вручения первой муниципальной премии РФ «Служение», концерт, презентацию проектов ассоциации развития самоуправления.

Организаторами мероприятия выступили ВАРМСУ и Администрация Президента РФ.





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