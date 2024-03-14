После частых коммунальных аварий в Архангельске меняют ветхие трубы

Архангельская область >> Общество >> 14.03.2024

На городских окраинах будут обновлять сети водоснабжения. Замена устаревших труб запланирована на Левом берегу, и пос. Гидролизного Завода.

О решении обновить коммуникации заявила горадминистрация и компания «РВК-Архангельск». Совместное решение стало следствием постоянных локальных ремонтов из-за ветхости труб в пос. Гидролизного. Работу проведут силами подрядчика участками способом горизонтального бурения. Ввод новых труб будет в каждом многоквартирном доме, а после этого управляющие компании организуют соединение внутридомовой сети с новой.

Росводокнал пытался решить эту проблему долгие годы, но серьезно ею начали заниматься только в 2021 г. Состояние сетей 40–50-х годов прошлого века таково, что они не в состоянии выдерживать давление. Аварийно-ремонтные бригады постоянно выезжали в поселок из-за порывов на сетях. Проще сделать ремонт, чем тратить деньги на постоянный ремонт. Сети обновят полностью, а это 3 км труб. Замену труб проведут и направлении Левого берега, где протяженность трубопровода составит 2 км.





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