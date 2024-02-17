У череповецкой усадьбы Гальских пройдет Масленица

Вологодская область >> Общество >> 16.03.2024

17 марта горожан и гостей Череповца приглашают на праздник к усадьбе Гальских, где развернутся гуляния, интерактивные площадки, фольклорные выступления, покажет свои программы театр Петрушки. Также здесь будет площадка для знакомств и детская игровая площадка. Атмосфера обещает быть веселой, так как гостей будут развлекать цыгане с конем и медведь, а каждому желающему предложат покататься на санях или собачьей упряжке.

Клуб «Железная дружина», занимающийся исторической реконструкцией, покажет доспехи, костюмы, оружие. Все восстановлено по историческим образцам. Также реконструкторы продемонстрируют средневековые бои и сражения на мягком оружии. Можно будет сфотографироваться в историческом реквизите.

Режиссер праздника Е. Беляева рассказала, что Масленица ранее была праздником молодоженов, так как свадьбы праздновали с Рождества, а в Масленицу молодые объезжали гостей со своей свадьбы. Поэтому в программе этого года зарисовка свадебного обряда, балаганы, и в них можно участвовать. Также состоится сожжение чучела и кулачные бои.

Начало Масленицы в 13:00, сжигание чучела - в 15:00.

Фольклорная Масленица состоится 12 раз только у усадьбы Гальских, а всего в 2024 г. праздник организуют на 4 площадках.





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