Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Для успешных ставок на события по боксу, игроки должны быть в курсе всех последних событий в жизни спортсменов. Официальный сайт букмекерской конторы 1xBet предлагает пользователям широкий выбор соревнований с возможностью совершать бетты разных типов (тотал, фора, исход и т. д.).



Чарльз Мартин должен был выйти на ринг против спортсмена Энтони Джошуа, но у британца возникли проблемы с коленом. Реабилитация может занять от 4 до 6 недель. В своем выступлении промоутер Мартина заявил, что если американец не выздоровеет, то его подопечный сразится с Кубратом Пулевым вместо Джошуа.



Энтони должен был провести обязательную защиту против Пулева осенью. Мартин и его команда потребовали в IBF освобождения чемпионского титула и разрешение Пулевому сразиться за свободный титул. Для ставок на грядущие сражения бетторы могут воспользоваться официальным сайтом букмекерской конторы 1xBet.





Сайт ставок на спорт и киберспорт 1xBet рассказывает о конфликте Джона Джонса и UFC

NHL 20 Cyber League от надежного БК 1xBet и другие интересные события

2018 — чемпион во втором полулегком весе по версии WBO;



2018-2019 — чемпион во втором полулегком весе по версии NABF;



2019 и до н.в. — чемпион в легком весе по версиям WBO и NABO Silver.

