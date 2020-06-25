Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

>> Спорт >> 25.06.2020

Для успешных ставок на события по боксу, игроки должны быть в курсе всех последних событий в жизни спортсменов. Официальный сайт букмекерской конторы 1xBet предлагает пользователям широкий выбор соревнований с возможностью совершать бетты разных типов (тотал, фора, исход и т. д.).

Чарльз Мартин должен был выйти на ринг против спортсмена Энтони Джошуа, но у британца возникли проблемы с коленом. Реабилитация может занять от 4 до 6 недель. В своем выступлении промоутер Мартина заявил, что если американец не выздоровеет, то его подопечный сразится с Кубратом Пулевым вместо Джошуа.

Энтони должен был провести обязательную защиту против Пулева осенью. Мартин и его команда потребовали в IBF освобождения чемпионского титула и разрешение Пулевому сразиться за свободный титул. Для ставок на грядущие сражения бетторы могут воспользоваться официальным сайтом букмекерской конторы 1xBet.

Сайт ставок на спорт и киберспорт 1xBet рассказывает о конфликте Джона Джонса и UFC


Не так давно случился публичный конфликт между Джоном Джонсом и UFC, в ходе которого спортсмен обвинил своего босса в очернении репутации. На это Дана Уайт, ответил, что борец отлично поработал над падением статуса и своей вины он в этом не видит. Пока в мире спорта происходит урегулирование ссор, бетторам доступны ставки на киберспорт на https://md.1xbet.com/ru/live/Esports.

Джонс считает действия промоутера несправедливыми и даже хотел покинуть UFC. Спортсмен обвинил руководство в том, что они не доплачивали ему деньги в начале карьеры. Он сказал: «Пока я радовался новой машине, они могли зарабатывать на моих достижениях десятки миллионов».

Президент спортивной организации настроен уладить конфликт: «Пока у нас есть разногласия, мы будем выражать их на публику, но в какой-то момент мы устанем и уладим вопросы. Так происходит во всех отношениях». Сейчас же игроки могут отвлечься от раздоров в UFC и посмотреть киберспортивные соревнования.

NHL 20 Cyber League от надежного БК 1xBet и другие интересные события


Профессиональный боксер Райан Гарсия признался, что через несколько лет может покинуть нынешнюю весовую категорию и дойти до первого среднего веса. Сейчас между поединками его вес равен 65-66 кг, что позволяет спортсмену выступать в первом полусреднем и полусреднем дивизионах. Ожидание предстоящих поединков скрасят ставки на NHL 20 Cyber League от надежного БК 1xBet.

Боксер мечтает стать чемпионом в разных весовых категориях и усердно работает над этим. Пока что Райан обладает следующими титулами:
  • 2018 — чемпион во втором полулегком весе по версии WBO;
  • 2018-2019 — чемпион во втором полулегком весе по версии NABF;
  • 2019 и до н.в. — чемпион в легком весе по версиям WBO и NABO Silver.

В букмекерской компании 1хБет каждый игрок может подобрать для себя событие с самыми выгодными коэффициентами. Одним из таких наряду с боксом является NHL 20 Cyber League от 1xBet. Присоединяйтесь и зарабатывайте прямо сейчас!





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