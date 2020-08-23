На тропе здоровья в Зашекснинском районе установили тренажерный комплекс

Вологодская область >> Спорт >> 23.08.2020

Тренажеры стали третьей локацией на 4-километровой тропе здоровья. Здесь есть шведская стенка, турник и скамьи для пресса. Оборудовали площадку работники лыжной базы спортклуба "Череповец".

Тренажеры есть в 400 м от старта, в 1,5 км и 3 км. В начале трассы они больше подходят детям и пожилым людям, которым не нужны большие нагрузки. Им трудно преодолеть всю тропу здоровья, поэтому до следующих тренажерных площадок они могут просто не дойти.

Конструкции металлические. Ими ежедневно пользуются люди, бегающие по тропе, ездящие на велосипедах.

Несколько месяцев работники "Череповца" занимались расчисткой края дорожки от сухостоя. Саму дорожку не трогали, но скоро первый километр подсыпят граншлаком. Воды на тропе нет. В зимнее время тропа чистится снегоходами, здесь утрамбовывают снег, хотя люди просят не делать этого, так как любая техника оставляет после себя запах гари и топлива.

У каждого тренажерного комплекса усыновлены деревянные чурбачки для отдыха. Всего их было 45, а сейчас осталось в 2 раза меньше, так как остальные растащили горожане. Вдоль трассы  здоровья есть мешки для мусора.





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