В Сыктывкаре выбрали лучших бодибилдеров

Республика Коми >> Спорт >> 19.04.2021

В Сыктывкаре прошел IX кубок по бодибилдингу, в котором могли участвовать не только спортсмены из столицы Коми.
Соревнования почтили присутствием председатель Контрольно-счетной палаты И. Гурьев, ранее занимавшийся бодибилдингом, а также замминистра спорта Коми В. Скоморохов.

Сейчас бодибилдинг наиболее точно отражает образ жизни, к которому многие стремятся. Это красивый вид спорта. В этом году спортсмены соревновались в традиционных номинациях и одной новой - «Новички».

Судьи оценивали мышцы, пропорции, фигуру спортсменов. Некоторые номинации предусматривали произвольную программу.

Лукшей в «Фитнес-бикини» среди новичков стала К. Паршакова, среди мастеров — Е. Смирнова, в «Боди-фитнес» - Н. Куликова, в «Классическом бодибилдинге» - И. Гарбузов. Среди мастеров 40+ жюри посчитало лучшим Д. Максимова. В «Пляжном бодибилдинге» лучшим стал М. Агарков в этой же категории фитнес-моделью выбрали Н. Михайлову.

В перерыве зрители смогли принять участие в конкурсах и перекусить. Самые смелые показывали свой пресс, а лучшие получали призы от спонсоров.

После перерыва зрители могли полюбоваться мастером спорта и финалистом турнира «Арнольд Классик» Д. Крыловым, которого пригласили приехать в качестве почетно гостя на чемпионат из Санкт-Петербурга.





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