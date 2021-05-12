Силачи со всего мира поборются за 15 тыс. долларов в Териберке

Мурманская область >> Спорт >> 12.05.2021

5 июня в Териберке пройдет международный турнир по силовому экстриму под незамысловатым названием «Кубок мира». На него приедут самые сильные представители разных стран. Победителю достанется 15 тыс. долларов.

Председатель областного комитета по туризму А. Елисеев сообщил, что на берегу Баренцева моря ставить рекорды будут 12 атлетов. Представлять РФ будет мурманчанин Л. Мирошник - самый сильный человек России в категории до 105 кг.

Участникам турнира предстоит выполнить ряд упражнений: камни Атласа, ось Аполлона, приседание с автомобилем, прогулка фермера и тяга оси Аполлона. Участники будут приседать с авто, проходить 20 м с грузом 130 кг в каждой руке и поднимать камни весом 205 кг. По итогам всех соревнований выберут лучшего. У Мирошника есть все шансы на победу.

Напомним, что в октябре 2020 г. сильнейшие люди России: богатырь Л. Мирошник (Мурманск), Е. Казаков (Калининград) и Е. Марков (Омск) установили мировой рекорд в команде, сдвинув легендарный барк «Седов», который весит 7 тыс. тонн, на 3,25 м.





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