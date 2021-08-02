В. Ларин вернулся из Токио в Карелию

Республика Карелия >> Спорт >> 02.08.2021

Олимпийский чемпион В. Ларин уже покинул олимпийский Токио и вернулся домой. На встрече с журналистами он рассказал, что чувствовал озлобленность, за то, что страну лишили возможности выступать под своим флагом и своими гимном. Но спортсмены были готовы работать в любых условиях. Это историческая Олимпиада, потому что проходит на год позже запланированного времени. Когда ее отодвинули на год, Ларин расстроился, но потому решил, что есть еще год на подготовку.

Атлет считает, что триумф сборной предрешен, потому что с каждым годом уровень подготовки растет, грамотно проводится тренировочный лагерь, а среда внутри команды помогает развиваться. В сборной было 2 первых номера из мирового рейтинга, поэтому на высокий результат можно было рассчитывать.

Напомним, что 27 июля петрозаводчанин В. Ларин выиграл золото по тхэквондо, после чего сразу отправился домой. В Петрозаводске его встретили как героя – с плакатами, песнями, цветами.

Сборная России лишена права выступать под своим флагом за массовые случаи использования допинга.





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