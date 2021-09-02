Шахматы на шаг ближе к Олимпиаде?

>> Спорт >> 02.09.2021

Перед стартом Олимпиады в Токио 2021 со стороны Международного олимпийского комитета было принято решение, в рамках которого были официально признаны несколько видов спорта:

  • лакросс;
  • кикбоксинг;
  • самбо;
  • чирлидинг;
  • айсшток;
  • тайский бокс.

Таким образом, заметна тенденция к расширению линейки видов спортивных состязаний и включению все большего числа федераций для участия во всемирных соревнованиях. Значит ли это, что и шахматы в ближайшем будущем будут признаны Олимпийским видом спорта?

Признание вовсе не гарантирует включение в Олимпиаду


Нужно отметить важный момент. Факт того, что какой-то вид спорта был одобрен со стороны Международного олимпийского комитета, вовсе не означает, что он будет включен в программу Олимпийских игр.

Дело в том, что количество дисциплин и так зашкаливает, поэтому чтобы расширять линейку нужно избавляться от чего-то другого или же продлевать срок проведения Олимпиады. Последний вариант всегда несет с собой целый перечень организационных сложностей.

Достаточно вспомнить хоккей с мячом. Этот вид спорта МОК признала еще в 2004 году, десятки команд принимали участие в чемпионатах мира. Однако демонстрационным видом спорта на Олимпиаде данная дисциплина так и не стала.

Станут ли Шахматы олимпийским видом спорта


Предыдущего президент ФИДЕ по имени Кирсан Илюмжинов предпринимал все возможные действия, чтобы шахматы были включены в список спортивных состязаний на Олимпиаде. Устраивались переговоры с МОК, чтобы в 2008 году в Пекине шахматы наконец-то получили признание. Однако по итогу удалось добиться только того, что создали альтернативный проект под названием Всемирные интеллектуальные игры. Произошло объединение шашек, шахмат, го и бриджа.

Интеллектуальные игры проходили и в дальнейшем, однако как показала практика они не стали слишком популярными. Причем даже сами шахматисты подошли к данному мероприятию довольно прохладно. Заявка на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр 2024 уже подана, однако, вопрос пока все еще в подвешенном состоянии.

Что будет дальше


Нынешний президент ФИДЕ настроен довольно оптимистично и считает, что раз Олимпийский комитет считает шахматы отдельным направлением интеллектуальных игр, то шанс попасть в программу Олимпийской программы 2024 году довольно велик.

Проблемы шахматистов


Не смотря на многочисленные спорные вопросы и решения связанные с включением в Олимпийскую программу, есть еще и проблема у самих шахматистов, которым нужно регулярно проходить допинг-контроль. По сути, им нужно будет вести такой же образ жизни, как и всем остальным спортсменам, следить за питанием, балансом жидкости и так далее.

Мало того, шахматистам нужно будет быть всегда готовым в неожиданной проверке, передавать данные о своем местоположении. Есть еще и проблема в том, что многие считают шахматы слишком однообразным видом спорта, и на Олимпиаде они будут выглядеть скучно. Актуальными являются форматы, которые привлекают зрителя и увеличивают аудиторию.

Станет ли покер полноценным видом спорта


Вполне очевидно, что мастерство в покере играет очень важную роль, но почему в таком случае эта карточная игра до сих пор не признана официальным спортом во всех странах? Сегодня покер-румы развиваются очень активно, ведут агрессивную рекламную компанию и привлекают к себе массу внимания со стороны новых игроков. Поклонников у этой игры предостаточно.



Главной причиной непризнанности является слишком большая зависимость от фактора удачи на короткой дистанции. Чтобы эта зависимость была максимально снижена, были придуманы новые дисциплины, в них элемент удачи сведен к минимуму. Собственно командная дисциплина под названием Matchpoker является наиболее популярным примером данного нововведения.

Этот вид покера уже ближе к командному спорту, однако, в данном случае столь ценное многообразие оригинального покера существенно сужается. Да, в ряде стран вроде Украины, Канады, Словении, Грузии и других существует спортивный покер, и он официально признан на государственном уровне. Однако что касается всего мира, то вопрос о признании этой игры официальным спортом пока все еще открыт.





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