Шахматы на шаг ближе к Олимпиаде?
Перед стартом Олимпиады в Токио 2021 со стороны Международного олимпийского комитета было принято решение, в рамках которого были официально признаны несколько видов спорта:
- лакросс;
- кикбоксинг;
- самбо;
- чирлидинг;
- айсшток;
- тайский бокс.
Таким образом, заметна тенденция к расширению линейки видов спортивных состязаний и включению все большего числа федераций для участия во всемирных соревнованиях. Значит ли это, что и шахматы в ближайшем будущем будут признаны Олимпийским видом спорта?
Признание вовсе не гарантирует включение в Олимпиаду
Нужно отметить важный момент. Факт того, что какой-то вид спорта был одобрен со стороны Международного олимпийского комитета, вовсе не означает, что он будет включен в программу Олимпийских игр.
Дело в том, что количество дисциплин и так зашкаливает, поэтому чтобы расширять линейку нужно избавляться от чего-то другого или же продлевать срок проведения Олимпиады. Последний вариант всегда несет с собой целый перечень организационных сложностей.
Достаточно вспомнить хоккей с мячом. Этот вид спорта МОК признала еще в 2004 году, десятки команд принимали участие в чемпионатах мира. Однако демонстрационным видом спорта на Олимпиаде данная дисциплина так и не стала.
Станут ли Шахматы олимпийским видом спорта
Предыдущего президент ФИДЕ по имени Кирсан Илюмжинов предпринимал все возможные действия, чтобы шахматы были включены в список спортивных состязаний на Олимпиаде. Устраивались переговоры с МОК, чтобы в 2008 году в Пекине шахматы наконец-то получили признание. Однако по итогу удалось добиться только того, что создали альтернативный проект под названием Всемирные интеллектуальные игры. Произошло объединение шашек, шахмат, го и бриджа.
Интеллектуальные игры проходили и в дальнейшем, однако как показала практика они не стали слишком популярными. Причем даже сами шахматисты подошли к данному мероприятию довольно прохладно. Заявка на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр 2024 уже подана, однако, вопрос пока все еще в подвешенном состоянии.
Что будет дальше
Нынешний президент ФИДЕ настроен довольно оптимистично и считает, что раз Олимпийский комитет считает шахматы отдельным направлением интеллектуальных игр, то шанс попасть в программу Олимпийской программы 2024 году довольно велик.
Проблемы шахматистов
Не смотря на многочисленные спорные вопросы и решения связанные с включением в Олимпийскую программу, есть еще и проблема у самих шахматистов, которым нужно регулярно проходить допинг-контроль. По сути, им нужно будет вести такой же образ жизни, как и всем остальным спортсменам, следить за питанием, балансом жидкости и так далее.
Мало того, шахматистам нужно будет быть всегда готовым в неожиданной проверке, передавать данные о своем местоположении. Есть еще и проблема в том, что многие считают шахматы слишком однообразным видом спорта, и на Олимпиаде они будут выглядеть скучно. Актуальными являются форматы, которые привлекают зрителя и увеличивают аудиторию.
Станет ли покер полноценным видом спорта
Вполне очевидно, что мастерство в покере играет очень важную роль, но почему в таком случае эта карточная игра до сих пор не признана официальным спортом во всех странах? Сегодня покер-румы развиваются очень активно, ведут агрессивную рекламную компанию и привлекают к себе массу внимания со стороны новых игроков. Поклонников у этой игры предостаточно.
Главной причиной непризнанности является слишком большая зависимость от фактора удачи на короткой дистанции. Чтобы эта зависимость была максимально снижена, были придуманы новые дисциплины, в них элемент удачи сведен к минимуму. Собственно командная дисциплина под названием Matchpoker является наиболее популярным примером данного нововведения.
Этот вид покера уже ближе к командному спорту, однако, в данном случае столь ценное многообразие оригинального покера существенно сужается. Да, в ряде стран вроде Украины, Канады, Словении, Грузии и других существует спортивный покер, и он официально признан на государственном уровне. Однако что касается всего мира, то вопрос о признании этой игры официальным спортом пока все еще открыт.
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