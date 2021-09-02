Шахматы на шаг ближе к Олимпиаде?

Перед стартом Олимпиады в Токио 2021 со стороны Международного олимпийского комитета было принято решение, в рамках которого были официально признаны несколько видов спорта:



лакросс;



кикбоксинг;



самбо;



чирлидинг;



айсшток;



тайский бокс.



Признание вовсе не гарантирует включение в Олимпиаду

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