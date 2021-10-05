4 спортзала открылись в петрозаводском универмаге на месте торговых площадей

На 2-м этаже универмага «Карелия-Маркет» открыли 4 четыре спортивных зала площадью 1,4 тыс. кв. м. - зал тхэквондо, бокса, фитнеса и аэробики, каратэ. Открытие организовало ПМУП «Агентство городского развития».



В 2017 г. здание перешло администрации города, поэтому было решено перепрофилировать помещения под соцнужды. «Карелия-Маркет» уже утратил актуальность как объект торговли в связи с открытием современных ТЦ, а второй и третий этажи пустовали.



На втором этаже открыты спортзалы. За счет агентства создали необходимую инфраструктуру, в том числе раздевалки, душевые.



В 2019 г. на площади в 1,4 тыс. «квадратов» на 3-м этаже «Карелии-Маркет» открылись спортзалы тхэквондо и бокса. Теперь в планах обустроить оставшуюся площадь 200 «квадратов». Есть заявки от спортивных федераций настольного тенниса и хореографии, и они в данный момент рассматриваются.



Спортивное направление бывшего ТЦ выбрано правильно, учитывая планы страны и региона приобщить к спорту как можно больше людей.