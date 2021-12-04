Теплые раздевалки и подсветку трасс сделали на лыжном стадионе в Череповце

Вологодская область >> Спорт >> 04.12.2021

Завершился стартовый этап реконструкции лыжного стадиона в Череповце. Он находится у торгового центра «Аскон».

Здесь появилась новая трасса 3 км, освещение, теплые кабины для переодевания, туалет. Пока сделан только один лыжный круг. Старые переодевалки, которым было 40 лет, дано устарели и были снесены. Сейчас на их месте новые раздевалки, но и они временные. Когда на стадионе построят двухэтажное административное здание, раздевалки будут там, как и тренерская комната, медицинский пункт и кафе. Об этом рассказал С. Назаров, глава спортивного клуба Череповца.

Реконструкцию проводят на деньги из городской казны. Новую трассу будут накатывать буранами, и это первый раз подобной практики в городе.

Комитет по физкультуре и спорту г. Череповец, рассказал, что освещение на лыжном стадионе работает в 16:00 - 21:00. В режиме теста планируется включать свет с 7:00 до 9:00.

По плану, стадион сделают всесезонным, а следующим этапом будет строительство круга на 2,5 км. Зимой его можно использовать как лыжную трассу, а летом – как дорожку для велосипедистов, лыжероллеров, прогулок.





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