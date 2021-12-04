Теплые раздевалки и подсветку трасс сделали на лыжном стадионе в Череповце

Завершился стартовый этап реконструкции лыжного стадиона в Череповце. Он находится у торгового центра «Аскон».



Здесь появилась новая трасса 3 км, освещение, теплые кабины для переодевания, туалет. Пока сделан только один лыжный круг. Старые переодевалки, которым было 40 лет, дано устарели и были снесены. Сейчас на их месте новые раздевалки, но и они временные. Когда на стадионе построят двухэтажное административное здание, раздевалки будут там, как и тренерская комната, медицинский пункт и кафе. Об этом рассказал С. Назаров, глава спортивного клуба Череповца.



Реконструкцию проводят на деньги из городской казны. Новую трассу будут накатывать буранами, и это первый раз подобной практики в городе.



Комитет по физкультуре и спорту г. Череповец, рассказал, что освещение на лыжном стадионе работает в 16:00 - 21:00. В режиме теста планируется включать свет с 7:00 до 9:00.



По плану, стадион сделают всесезонным, а следующим этапом будет строительство круга на 2,5 км. Зимой его можно использовать как лыжную трассу, а летом – как дорожку для велосипедистов, лыжероллеров, прогулок.

