В Коми ледовая арена заменит больницу

Республика Коми >> Спорт >> 09.11.2023

На сыктывкарской ул. Воркутинской собираются построить спортивный кластер, но для спортобъекта с ледовой ареной нужно внести изменения в правила застройки и землепользования. Напомним, что до этого на этой территории планировали построить медицинский центр.

Этот вопрос постоянно обсуждался на комиссиях горсовета. Глава управления архитектуры, горстроительства, землепользования Е. Мартынова рассказала, что участок на ул. Воркутинской, 65 следует перевести из “Зоны здравоохранения, соцзащиты” в “Зону спорткомплексов”. Это процесс уже запущен по поручению главы Коми В. Уйбы, поскольку есть намерение создать спорткластер. Первым объектом будет крытая арена.

Завтра депутаты должны дать окончательный ответ на этот вопрос.

Напомним, что использование этой территории обсуждают уже год. Сначала хотели на 28 га построить инфекционную больницу, поликлинику, перинатальный центр, но после публичных слушаний в списке осталась лишь больница. Функциональную зону, вопреки протесту населения, изменили, а потом отказались и от этого строительства. Медцентр не был одобрен на федеральном уровне.

В этом году Уйба озвучил план по созданию спорткластера с футбольным полем, катком, трассой для картинга и мототранспорта. На проект крытого катка на 2024 г. были запланированы средства, хотя сумма не озвучивалась.





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