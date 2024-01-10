Сильнейшие лыжники приедут в Киров

Мурманская область >> Спорт >> 10.01.2024

16 января на лыжной базе «Тирвас» в Кирове стартует 2-й этап 12-й зимней Спартакиады (юношеская) РФ 2024 г. по лыжным гонкам. В нем могут участвовать девушки и юноши 17-18 лет (2006 г. р. - 2007 г. р.).

Организатором мероприятия выступает Министерство спорта Мурманской области. Соревнования будут проводиться в гонках на 10 км классическим стилем у девушек, 15 км - юношей, спринте фристайлом на 1,5 км, фристайлом на 5 км (девушки), 10 км (юноши). В последний день пройдет эстафета.

Начало соревнований запланировано на 18.00 16 января, когда пройдет церемония открытия. Затем 17 - 18 и 20 - 21 января лыжные гонки будут продолжены в 11.00. Официальная тренировка состоится 19 января, когда соревновательных гонок не запланировано. 21 января после соревновательной программы состоится церемония закрытия и награждения победителей и призеров.

Организаторы оставляют за собой право переносить соревнования по дням и по времени, поскольку в регионе наблюдается осложнение погодных условий, а для соревнования нужна хорошая видимость, умеренный снежный покров и отсутствие сильного ветра и метели.





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