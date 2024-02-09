300 спортсменов вышли на «лед надежды нашей» в Вологде

Вологодская область >> Спорт >> 09.02.2024

Соревнования, у которых участвовали вологодские школьники, закончились на стадионе «Локомотив». В них младшие школьники бежали 50 м, старшие - 100 м.

Участвовали в массовых соревнованиях школьники 1 - 11 классов, группа 1998 – 2005 г. рождения. На старт вышли 295 школьников, самые молодые из них впервые принимали участие и получали соревновательный опыт.

Школьники первых и вторых классов бежали 50 м, остальные - 100 м. Было 6 возрастных категорий (1–2, 3–5, 6–8, 9–11 классы, а также 1998–2005 г. рождения, 1995 г. и старше). Победителям и призерам вручили грамоты, медали, подарки.

Далее крупным стартом на вологодском «Локомотиве» будет «Лыжня России». Уже зарегистрировались 600 горожан, которые побегут 5 км и 2024 м. Вторая дистанция выбрана в честь 2024 года. Прием заявок на участие закончился вчера. Регистрация также будет возможна в день соревнований 10 февраля на стадионе с 8:30 до 11:30. В гонке участвуют дети и взрослые. Состоится индивидуальная гонка и эстафета Спартакиады трудовых коллективов. Состязания в Вологде проводятся с 2009 г. в рамках проекта «Спорт — норма жизни».





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