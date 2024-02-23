Спортсмены Карелии взяли призы в международных соревнованиях

Республика Карелия >> Спорт >> 23.02.2024

В Минске состоялся турнир по дзюдо JUDO STARS XI, в котором участвовали 400 юных спортсменов из РФ и Беларуси. Карелия была представлена воспитанники спортшколы Костомукши. Возраст участников варьировался от 9 до 16 лет. Ребятам удалось завоевали 5 золотых медалей, 3 серебра и 3 бронзы.

Золото досталось К. Никкинен, П. Коневой, Ярославу и Арсению Котловым, Ш. Кильдееву, серебро – А. Анашкину, Д. Пронько, Н. Огородниковой, бронза – Ф. Пронько, Е. Шниткину, К. Огородниковой.

Ранее 7 карельских команд приняли участие в соревнованиях по ветеранскому баскетболу, проходивших в Мончегорске. Золото завоевали петрозаводчане, обыграв полярнозоринцев со счетом 64:62.

На чемпионате СЗФО по танцевальному спорту, который прошел в Санкт-Петербурге петрозаводские спортсмены из клуба “Ритм” А. Майоров и В. Маркова выиграли в европейской программе среди участников 14-15 лет. Н. Терентьев и В. Дерябина стали первыми в двоеборье и взяли серебро европейской и латиноамериканской программах. Пара Л. Пахомов и А. Гулиева победили в европейской программе в категории 16-18 лет, а В. Вахрушев и А. Каблова стали абсолютными чемпионами СЗФО по всем программам в категории 16-20 лет.





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