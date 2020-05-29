Туристов, прибывших в "Рускеалу", освободят от обязательной изоляции

Республика Карелия >> Туризм >> 29.05.2020

Правило 14-дневной самоизоляции для туристов, приехавших в Карелию в горный парк на ретропоезде, отменили. 

Самоизолироваться не нужно, если вы гражданин России и приехали не на деловые встречи, а как турист, но только в случае, если вы приехали в Сортавалу или на станцию Горный парк "Рускеала" на ретропоезде.

"Рускеала" с завтрашнего дня возобновляет работу после двухмесячной паузы. Вход в самое посещаемое место Карелии открыт со стороны железнодорожной станции, а там гостей обеспечивают масками и перчатками. Позже руководство парка откроет входную зону и со стороны автотрассы.

С парком восстановили железнодорожное сообщение сегодня. РЖД запустили вагон в поездах Москва - Петрозаводск и "Рускеальский экспресс". Последний начал курсировать год назад. Он оформлен в стиле "Николаевского экспресса" внутри и снаружи.

Справка. "Рускеала" - памятник природы, истории горного. Здешний мрамор использован в облицовке  петербургских сооружений (Исаакиевского собора, Мраморного и Зимнего дворцов, Казанского собора, Михайловского замка).





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