Туристов, прибывших в "Рускеалу", освободят от обязательной изоляции

Правило 14-дневной самоизоляции для туристов, приехавших в Карелию в горный парк на ретропоезде, отменили.



Самоизолироваться не нужно, если вы гражданин России и приехали не на деловые встречи, а как турист, но только в случае, если вы приехали в Сортавалу или на станцию Горный парк "Рускеала" на ретропоезде.



"Рускеала" с завтрашнего дня возобновляет работу после двухмесячной паузы. Вход в самое посещаемое место Карелии открыт со стороны железнодорожной станции, а там гостей обеспечивают масками и перчатками. Позже руководство парка откроет входную зону и со стороны автотрассы.



С парком восстановили железнодорожное сообщение сегодня. РЖД запустили вагон в поездах Москва - Петрозаводск и "Рускеальский экспресс". Последний начал курсировать год назад. Он оформлен в стиле "Николаевского экспресса" внутри и снаружи.



Справка. "Рускеала" - памятник природы, истории горного. Здешний мрамор использован в облицовке петербургских сооружений (Исаакиевского собора, Мраморного и Зимнего дворцов, Казанского собора, Михайловского замка).