Туристов, прибывших в "Рускеалу", освободят от обязательной изоляции
Правило 14-дневной самоизоляции для туристов, приехавших в Карелию в горный парк на ретропоезде, отменили.
Самоизолироваться не нужно, если вы гражданин России и приехали не на деловые встречи, а как турист, но только в случае, если вы приехали в Сортавалу или на станцию Горный парк "Рускеала" на ретропоезде.
"Рускеала" с завтрашнего дня возобновляет работу после двухмесячной паузы. Вход в самое посещаемое место Карелии открыт со стороны железнодорожной станции, а там гостей обеспечивают масками и перчатками. Позже руководство парка откроет входную зону и со стороны автотрассы.
С парком восстановили железнодорожное сообщение сегодня. РЖД запустили вагон в поездах Москва - Петрозаводск и "Рускеальский экспресс". Последний начал курсировать год назад. Он оформлен в стиле "Николаевского экспресса" внутри и снаружи.
Справка. "Рускеала" - памятник природы, истории горного. Здешний мрамор использован в облицовке петербургских сооружений (Исаакиевского собора, Мраморного и Зимнего дворцов, Казанского собора, Михайловского замка).
Рекомендуем по теме:
В Олонце выявлен первый случай коронавируса
Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок
Коронавирус обнаружен на острове Ягры
Как правильно скачать Вулкан 24 приложение и использовать?
Детям войны в Коми единовременную выплату увеличат до 3 тыс. руб.
Окраины Архангельска утопают в мусоре
В Усинске сняли баннер с финским солдатом