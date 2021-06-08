В Архангельске запустили летнюю навигацию на Соловки

Архангельская область >> Туризм >> 08.06.2021

Теплоход «Беломорье» свяжет Архангельск с Соловецким архипелагом. За период летней навигации он совершит 8 рейсов, путешествие в одну сторону занимает около суток. В пресс-службе областного правительства заявили, что на «Беломорье» можно будет добраться до Куи, Летнего Наволока и других труднодоступных населенных пунктов. В село Койда планируется совершить 6 рейсов. Завершение навигации намечено на сентябрь.

Быстрее всего добраться из Архангельска до архипелага можно будет с помощью самолета местной авиакомпании. Кроме того, туристов на Соловки в летний период ежедневно доставляют водным транспортом из карельского поселка Рабочеостровск.

Соловецкие острова, являющиеся самым крупным архипелагом Белого моря, были открыты для посещения паломниками и туристами с 15 мая. На них смогут попасть обладатели хотя бы одного документа, доказывающего отсутствие COVID-19. В их число включены прививочные сертификаты, своевременно полученные справки об отрицательном ПЦР-тесте, либо о наличии антител IgG.





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