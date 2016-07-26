В порту Мурманска предлагают открыть туристический рыбный рынок

В рыбном порту на берегу залива планируют сделать туристический рыбный базар, где можно и погулять, и купить свежую рыбу, и поесть рыбные блюда. С предложением выступил А. Заика, глава Союза рыболовецких колхозов из Архангельской области.



Он мурманчанин, и считает, что часть грузового района нужна городу для создания набережной и бизнес-центра. Например, в Северной Норвегии, в местах, где раньше были старые рыбзаводы, построены музеи и рестораны.



Первый грузовой район порта нуждается в модернизации. Сейчас в и первый, и второй районы – это ужас. Там разруха, брошенные здания, а территория вообще не используется, хотя могла бы приносить доход. Сейчас общественные пространства нужны, и почему бы их не сделать здесь, учитывая особенности северного города. Новое место могло бы стать точкой притяжения горожан и туристов, так как на Севере мало кого водят по рыбным базарам, потому что нет приличных. Здесь все может быть красиво, функционально, но при хороших инвестициях.

