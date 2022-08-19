Модульные гостиницы появятся в Мурманской области в рамках программы создания модульных объектов размещения

В МО по госпрограмме софинансирования создания быстровозводимых объектов возведут 7 модульных отелей за 106 млн руб. Это быстровозводимые объекты, которые должны быть готовы до конца текущего года.



Практика показала, что партнерство государства и частного бизнеса в развитии туризма всегда дает хороший результат. В данном проекте строительства модульных отелей это партнерство 50 на 50, о чем заявила вице-губернатор региона О. Кузнецова.



Гостевые дома построят на Белом море, в Ловозерье построят мотель «Мглистые горы», в Териберке - отель «Азимут», в Кольском районе - отельный комплекс «Лапландия», турбазу «Фишинг Тревелс», кемпинг и «Лапландскую деревню».



Ускоренный процесс строительства дает надежду на то, что уже в следующем турсезоне регион сможет предложить больше вариантов отдыха для приезжих туристов. Все они будут комфортабельные, в живописных местах и дадут возможность наслаждаться главным достоянием Мурманской области - природой, озерами, реками, лесом, походами за грибами и ягодами, рыбалкой.



