Модульные гостиницы появятся в Мурманской области в рамках программы создания модульных объектов размещения

Мурманская область >> Туризм >> 19.08.2022

В МО по госпрограмме софинансирования создания быстровозводимых объектов возведут 7 модульных отелей за 106 млн руб. Это быстровозводимые объекты, которые должны быть готовы до конца текущего года. 

Практика показала, что партнерство государства и частного бизнеса в развитии туризма всегда дает хороший результат. В данном проекте строительства модульных отелей это партнерство 50 на 50, о чем заявила вице-губернатор региона О. Кузнецова. 

Гостевые дома построят на Белом море, в Ловозерье построят мотель «Мглистые горы», в Териберке - отель «Азимут», в Кольском районе - отельный комплекс «Лапландия», турбазу «Фишинг Тревелс», кемпинг и «Лапландскую деревню». 

Ускоренный процесс строительства дает надежду на то, что уже в следующем турсезоне регион сможет предложить больше вариантов отдыха для приезжих туристов. Все они будут комфортабельные, в живописных местах и дадут возможность наслаждаться главным достоянием Мурманской области - природой, озерами, реками, лесом, походами за грибами и ягодами, рыбалкой. 

  





Рекомендуем по теме:

Дочерняя компания банка «Россия» открыла новый отель «Точка на карте» в Карелии

О развитии Зашекснинского района рассказали в мэрии Череповца

В Кандалакшском районе будет создан укрупненный проект ТРК "Беломорье"

Две гостиницы построят в Череповце

У Териберки появился туристический бренд

В Вологде презентовали план реконструкции стадиона "Витязь"


В медучреждениях Архангельской области нарушают права детей

В Лабожском готовятся к началу строительства новой фермы

Череповец вошел в десятку лучших моногородов России

Население Коми сократилось на 4 тыс. человек с начала года

Эксперт оценил перспективы грибного сезона в Карелии

Активисты очистят залив Ляппяярви

Прокуратура подала в суд на Мурманский океанариум
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета