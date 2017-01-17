В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов
Губернатор Олег Кувшинников связал перспективы газификации региона с увеличением объемов природного газа, который будет транспортироваться по территории области. Это заявление прозвучало на встрече с местными журналистами, посвященной Дню печати. По словам Олега Кувшинникова, решение проблемы газификации можно условно разделить на 3 части.
В ближайшее время ожидается начало строительства новых нитей газопровода «Ухта-Торжок», по поводу которого скоро должна пройти встреча Алексея Миллера с Олегом Кувшинниковым. На ней ожидается подписание дополнительного соглашения относительно роста объемов газа, транспортируемого по территории Вологодской области, на 33% до 200 млрд кубометров. Новые газопроводы станут частью Северного и Южного потоков, экспортирующих газ в Европу. Глава региона утверждает, что в соответствии с дополнительным соглашением, строители должны будут компенсировать ущерб областной дорожной сети на сумму в 1 млрд рублей.
Вторая задача, непосредственно связанная с первой, - магистральные газопроводы в различные районы области. Например, в 2017 году газификация пройдет в Кирилловском районе. До 2020 года газ будет проведен в 75 тыс домов в дальних Северо-Восточных районах Вологодской области. Олег Кувшинников не сомневается, что после проведения работ стоимость отопления для населения существенно сократится. По данным РБК сейчас газ в дальних районах стоит в 4 раза дороже, чем в Вологде или Череповце.
Третьим компонентом программы газификации станет проведение газопроводов в конкретные населенные пункты. Олег Кувшинников уточнил, что на руководителей местных органов власти в связи с этим будет возложена особая ответственность.
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