Производственный травматизм в Коми сократился в 2 раза

Республика Коми >> Общество >> 22.06.2017

По информации Минтруда Коми, профилактическая работа, которая ведется в регионе, дала положительный результат. За последние десять лет производственный травматизм сократился с 1100 случаев (2006 г) до 493 (2016 г).

Но работодатели должны усилить работу по предупреждению смертельных случаев на производстве по причине заболеваний, а не по причине травматизма.
Они должны своевременно принимать профилактические меры, активизировать работу проведенных медицинских освидетельствований, обращать внимание на условия труда, контролировать качество предрейсовых и внеочередных медосмотров, проводить диспансеризацию.

Специалисты министерства напоминают работодателям, что летом нужно учитывать санитарные и эпидемиологические правила, устанавливающие особый режим работы или отдыха в зависимости от температурных показателей.

С мая министерством и Госинспекцией труда Коми введена практика приглашения на свои совещания работодателей, которые допустили групповые и со смертельным исходом случаи травматизма на производстве. Также на таких собраниях будут присутствовать представители СМИ. Цель этих совещаний – предупреждение несчастных случаев, повышение ответственности в сфере охраны труда и освещение необходимой информации в прессе.

Важная составляющая в профилактике травматизма - работа координаторов по охране труда, в задачи которых входит оказание содействия работодателям в создании безопасных условий для труда и в том, чтоб эти условия поддерживались. Координаторы поводят сбор информации об условиях и охране труда на территории Минобразования и дают работодателям рекомендации.

Справка. В 2016 г координаторы охраны труда собрали информацию в 240 организациях, и подготовили на ее основании 1,5 тыс. рекомендаций по улучшению условий труда. 85% рекомендаций организации применили в работе.





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