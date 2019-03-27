На экскурсию в Архангельск приплыло американское казино

Океанский лайнер Nautica, принадлежащий туристической американской компании OceaniaCruises, посетил архангельский порт Экономия. На борту судна — четыре ресторана, SPA-салон, фитнес-клуб и самое настоящее казино. Одним словом, всё, что может понадобиться пассажирам во время долгого путешествия по Северному Ледовитому океану.

Русский Север

Архангельск стал одним из пунктов назначения Nautica не случайно: посещение Русского Севера — часть круизного маршрута вдоль побережья Европы. На знакомство с городом пассажирам лайнера выделили почти сутки. За это время гостям показали Северный морской музей, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», усадьбу купцов Шингарёвых-Плотниковых, Гостиные дворы. Рассказали про сложные военные годы, когда в архангельский порт заходили американские корабли с техникой и продовольствием, показали места боевой славы и даже научили туристов плести лапти из бересты. Без прогулки по Чумбаровке, главной пешеходной улице Архангельска, и набережной Северной Двины тоже не обошлось.

Большинство пассажиров Nautica — граждане США, Великобритании и Канады. Есть туристы из Брюсселя, Берлина и Мельбурна. Многие из них выбрали этот круизный тур именно из-за возможности увидеть Белое море и легендарный русский город, который стал «воротами в Арктику» и первым морским портом Московского царства.

Туристический сезон

Круизный лайнер Nautica рассчитан на 824 пассажира. Сейчас на борту 600 человек. Судно было построено в 1998 году и принадлежит к категории R-class. Водоизмещение Nautica — более 30 тыс. тонн, длина — 181 метр. На девяти палубах лайнера размещается 349 кают.

Спектр развлечений на борту самый разнообразный, но наиболее популярное место – зал казино. В нем есть не только столы с рулеткой, баккарой и блекджеком, но и внушительная коллекция игровых автоматов. Игорные дома на круизных лайнерахсейчас не редкость, тем более, что где бы они не проплывали, ограничений со стороны государств быть не может. Так что для россиян это может быть весомым плюсом в свете запрета на игорную деятельность в стране. Еще один вариант – онлайн казино, которые сейчас увлекают не хуже путешествий на корабле. Все, что вам нужно – это найти проверенное онлайн казино на деньги, с актуальным списком которых можно ознакомиться здесь.

Последний раз судно заходило в порт Экономия в 2017 году. Этот визит стал первым после двухлетнего перерыва. С момента открытия нового туристического сезона Архангельск посетили уже 12 кораблей. По словам Вероники Яничек, главы министерства культуры Архангельской области, это в два раза больше, чем обычно.

Представители туристических фирм отмечают, что круизы по Русскому Северу набирают популярность. В июле 2018 года в устье Северной Двины заходил Serenissima — круизный лайнер, зафрахтованный британской компанией NobleCaledonia. Гостям показали мыс Канин Нос, мурманское село Териберка и Соловецкие острова. Архангельск стал заключительной точкой путешествия по Белому морю вдоль российского побережья.