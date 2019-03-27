На экскурсию в Архангельск приплыло американское казино

Архангельская область >> Туризм >> 27.03.2019

Океанский лайнер Nautica, принадлежащий туристической американской компании OceaniaCruises, посетил архангельский порт Экономия. На борту судна — четыре ресторана, SPA-салон, фитнес-клуб и самое настоящее казино. Одним словом, всё, что может понадобиться пассажирам во время долгого путешествия по Северному Ледовитому океану.

Русский Север

Архангельск стал одним из пунктов назначения Nautica не случайно: посещение Русского Севера — часть круизного маршрута вдоль побережья Европы. На знакомство с городом пассажирам лайнера выделили почти сутки. За это время гостям показали Северный морской музей, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», усадьбу купцов Шингарёвых-Плотниковых, Гостиные дворы. Рассказали про сложные военные годы, когда в архангельский порт заходили американские корабли с техникой и продовольствием, показали места боевой славы и даже научили туристов плести лапти из бересты. Без прогулки по Чумбаровке, главной пешеходной улице Архангельска, и набережной Северной Двины тоже не обошлось.

Большинство пассажиров Nautica — граждане США, Великобритании и Канады. Есть туристы из Брюсселя, Берлина и Мельбурна. Многие из них выбрали этот круизный тур именно из-за возможности увидеть Белое море и легендарный русский город, который стал «воротами в Арктику» и первым морским портом Московского царства.

Туристический сезон

Круизный лайнер Nautica рассчитан на 824 пассажира. Сейчас на борту 600 человек. Судно было построено в 1998 году и принадлежит к категории R-class. Водоизмещение Nautica — более 30 тыс. тонн, длина — 181 метр. На девяти палубах лайнера размещается 349 кают.

Спектр развлечений на борту самый разнообразный, но наиболее популярное место – зал казино. В нем есть не только столы с рулеткой, баккарой и блекджеком, но и внушительная коллекция игровых автоматов. Игорные дома на круизных лайнерахсейчас не редкость, тем более, что где бы они не проплывали, ограничений со стороны государств быть не может. Так что для россиян это может быть весомым плюсом в свете запрета на игорную деятельность в стране. Еще один вариант – онлайн казино, которые сейчас увлекают не хуже путешествий на корабле. Все, что вам нужно – это найти проверенное онлайн казино на деньги, с актуальным списком которых можно ознакомиться здесь.

Последний раз судно заходило в порт Экономия в 2017 году. Этот визит стал первым после двухлетнего перерыва. С момента открытия нового туристического сезона Архангельск посетили уже 12 кораблей. По словам Вероники Яничек, главы министерства культуры Архангельской области, это в два раза больше, чем обычно.

Представители туристических фирм отмечают, что круизы по Русскому Северу набирают популярность. В июле 2018 года в устье Северной Двины заходил Serenissima — круизный лайнер, зафрахтованный британской компанией NobleCaledonia. Гостям показали мыс Канин Нос, мурманское село Териберка и Соловецкие острова. Архангельск стал заключительной точкой путешествия по Белому морю вдоль российского побережья.





Рекомендуем по теме:

Музей "Малые Корелы" готовится к 55-летию

1,5 тыс. туристов приедут в Архангельск на круизных лайнерах

Маршрут "Архангельск: здесь начинается Арктика" разработали для северной части региона

Новый тур для любителей северного сияния разработали в Архангельской области

В период ледокольной компании Архангельский порт принял около 200 судов

4,5 млн руб. выделят в Архангельской области на сохранение домика Сталина в Сольвычегодске


Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья

Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

Неделя Востока пройдет в Мурманске

Фестиваль "Молодежная весна" прошел в Нарьян-Маре

Турнир по греко-римской борьбе прошел в Мурманске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета