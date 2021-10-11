Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 11.10.2021

Глава Петрозаводска В. Любарский не согласен с горожанами, раскритиковавшими сельскохозяйственную ярмарку. Он посетил ярмарку и получил только положительные впечатления, о чем и рассказал в соцсети.

Любарский был на ярмарке с женой. Видел на входе санитайзер, раздавали маски, если кому-то было надо. Ассортимент вполне приличный. Он купил шуйские соленья (капусту квашеную, соленые огурцы), кубанское сало, масло, гранатов и яблок. Бойко шла торговля карельской рыбкой из Толвуи, но была большая очередь. Мэр попил чайку с чабрецом из большого титан-самовара, а на выходе попробовал варенье из лесной малины.

Напомним, что посетители ярмарки жаловались на маленький выбор, высокие цены и продавцов без масок. Такая ярмарка не приносит никакой выгоды ни покупателям, но продавцам, и проще сходить в магазин и не мерзнуть на улице. Администрация города обсудила эти вопросы с организаторами ярмарочной деятельности. Возможно, что-то на ярмарке изменилось только благодаря тому, что организаторы узнали о визите Любарского.





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