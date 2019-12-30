В Петрозаводске дополнительно обновят 20 участков автодорог в разных районах

Администрация города заключила контракт на ремонт участков дорог в Петрозаводске. «АМТЕК» восстановит 20 объектов в районах города площадью 30 тыс. кв. м.



На проезде Автолюбителей побывал глава Петрозаводска В. Любарский. Также в выездном совещании участвовали председатель комитета ЖКХ А. Бекелев, депутат Заксобрания Л. Лиминчук, депутат Петросовета Д. Кузнецов.



От Соломенского шоссе, № 9Б отрезок дороги планируется отфрезеровать, а потом заасфальтировать. Ремонт охватит 1400 кв. м.



В горадминистрацию поступают обращения от жителей, которые жалуются на чрезмерную запыленность дороги. Проезжающие большегрузы вздымают столбы пыли. Дорогу пробовали посыпать ФАМ, но это решение не было окончательным. Необходимо полноценное асфальтирование.

Глава города поручил проработать возможности выровнять участок от проезда Автолюбителей к домам.



Стоимость работ – 27,4 млн руб. из Дорожного фонда Карелии. Подрядчик отремонтирует участки на ул. Учительской, Антонова, Труда, Красной, Шуйской, Ульянова, Гористой, Тупиковой, Черняховского и Мончегорской, проездах Почтовом, Автолюбителей, Надвоицком, Белинского, а также в Карбасном и Ругозерском пер.

