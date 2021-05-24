Ярмарка «Наша рыба» летом начнет ездить по Мурманской области

Ярмарку «Наша рыба» этим летом ждет новый формат проведения. Она станет передвижной, о чем рассказал губернатор Мурманской области А. Чибис.



Выездная ярмарка будет осуществляться на спецмашинах - фудтраках по населенным пунктам региона. Передвижную торговую площадку оснастят холодильным, морозильным оборудованием для перевозки рыбной продукции.



А. Чибис благодарит «Мурманконгресс» за уровень проведения субботних ярмарок, а также рыбаков за поддержку. В противном случае не получилось бы реализовывать охлажденную треску дешевле рыночной стоимости почти на 30%.



Глава «Мурманконгресса» А. Марышев рассказал, что на ярмарке в ТРЦ «Форум» в субботу было доставлено 600 кг ерша и 2,5 т охлажденной трески.



Проект «Наша рыба» снова работает в формате субботних ярмарок с апреля. С прошлогоднего марта ярмарка была на паузе из-за пандемии, а рыбу доставляли лишь по онлайн-заказам. Как только позволила обстановка, ярмарки возобновились, а для больше доступности населению области их сделали выездными.

