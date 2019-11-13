В Коми оленеводы отказываются сдавать мясо на воркутинский пункт

В Воркуте продолжается кампания по забою оленей. Ветосмотр, вакцинацию, выбраковку проходят стада "Оленевода".



Сортировку производят традиционно: оленей делят по половому признаку, весу, возрасту, здоровью. Эту проверку пройдут 18 тыс. животных. Нынешняя убойная кампания окажется последней для кооператива.



Оленеводы, содержащие частное поголовье с общим, не хотят сдавать мясо на пункте в Воркуте. Цена мяса 150 руб., она не можем перекрыть цену соседнего региона - Ямало-Ненецкого округа, где госсубсидия 450 руб., не считая суммы, которую платит убойный цех за мясо.



Прибыль - единственный аргумент оленеводов, решивших повести стада к соседям.



Людям надо платить зарплату, оборудование работает, а это дорого обходится предприятию. День работы убойного пункта обходится в 100 тыс. руб., но оленеводы не спешат приводить своих оленей сюда.



Кампания завершится через пару недель. Планируется отправить на убой в воркутинском районе 4 тыс. оленей. Обратно пастухи уведут трудоспособных и сильных животных. Сколько попадет на ямальские убойные пункты, неизвестно.

