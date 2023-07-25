В Коми обнаружены очаги фитофтороза на картофеле

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 25.07.2023

Урожай картошки в Коми под угрозой. На полях картофеля обнаружены очаги фитофтороза. Первые случаи представители Россельхозцентра обнаружили у самых неустойчивых видов овощей. Они пытаются уверить аграриев в том, что ничего страшного не произошло и урожаю ничто не угрожает. На самом деле это грозит тем, что на прилавки попадает поврежденный картофель, если не через официальные точки продажи, то с рынков.

Аграрии получили рекомендацию по посеву картофеля, а при обнаружении признаков грибка стоит обработать куст. Не дать болезни распространиться дальше может и расширение расстояния между клубнями во время посадки, в противном случае фитофтороз сможет охватить убить весь урожай на картофельном поле. Увы, аграрии стараются забить картофельными кустами как можно большее пространство, чтобы получить больше урожая, поэтому эпидемия грибка при возникновении первых симптомов неизбежна.

Напомним, что магазины региона не отличаются качеством продукции. Например, они продают семена несуществующих сортов зелени и овощей. Такие факторы выявили сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. Также проверяющие нашли пачки семян базилика, огурца, баклажан, кабачка, гороха, капусты листовой и белокочанной, моркови, петрушки, салата, редиса, свеклы, фасоли, томата, тыквы.









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