Погода спровоцировала неурожай картофеля в Коми

Специалисты Института агробиотехнологий НЦ Коми закончили уборку картофеля. Образцы доставили в хранилище, где урожай переберут, разделят по сортам и рассортируют по пронумерованным ящикам. В коллекции института 30 сортов картофеля, но урожай показал, что к северным условиям адаптировались не все.



Этот год можно назвать неурожайным. Картошка вся мелкая. В среднем ее 30%. Только один сорт показал 60% мелочи. На урожайность оказала влияние неустойчивая погода, постоянные колебания влажности и температуры. Это сказалось на размере клубней, лежкости, подверженности болезням, вредителям, вкусе.



Напомним, что сейчас в Коми на опытных полях выращивают картошку, выведенную в Екатеринбурге, Архангельской области, Беларуси, выбирая стойкие к условиям севера сорта. В рамках обмена местные специалисты делятся и своими разработкам, на пример, "Печорским" сортом и "Зырянцем", которые уже выращивают в других регионах.



Несмотря на плохой урожай в этом сезоне, жители республики зимой не останутся без картошки.