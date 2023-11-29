В Поморье усилят контроль за рыболовством

Власти Архангельска усиливают меры по контролю добычи рыбы и прочих морских биоресурсов.



В этом году квоты на вылов семги освоены всего на 55,5% в промрыболовстве, на 93,1% в любительском. По горбуше показатель 16,2% в промышленном, 90,2% в любительском. Показатели низкие. Они из года в год такие, и не улучшаются, а ответственные за это органы не проводят никакой работы для улучшения ситуации.



Замглавы Североморского управления Россельхознадзора А. Громыко привлек к ответственности компании, не вносящие информацию об улове в систему «Меркурий».



За 9 месяцев в регионе провели 792 надзорных мероприятия, изъяли 325 кг рыбы, добытой незаконным путем, 774 орудия для лова. Возбуждено 33 уголовных дела.



Тенденция к снижению освоения квот на лососевые наблюдается несколько лет. Причиной может быть некорректная оценка запасов, поэтому по заявке министерства специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства провели оценку запасов лососевых в р. Мезень, Сояна, Мегра на территории АО, о результатах которой почему-то молчат.



