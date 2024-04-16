600 тыс. хвойных деревьев вырастят в Вельском тепличном комплексе

В вельских теплицах ЕЛЦ завершили посев семян и сеянцев ели и сосны с закрытыми корневищами. Должно вырасти 648 тыс. деревьев.

Таким способом идет восстановление леса. В текущем году по нацпроекту «Экология» проведут восстановительные работы на 82,2 тыс. га, о чем рассказал губернатор Архангельской области А. Цыбульский.



20 лет в Вельском комплексе теплиц Единого лесопожарного центра выращивают хвойный посадочный материал. В спецкассеты с торфом высаживаются семена первого класса, потом кассеты помещают в теплицы. Для схода семян нужно 5-7 дней. Об этом рассказал глава центра С. Иванцов.



Питомник занимает 1,7 га, состоит из 2-х теплиц и 100 парников.



В Вельске применяется система выращивания саженцев с закрытыми корнями, что дает хорошую приживаемость северных лесных культур. В Поморье каждый год выращивают 17 млн - 20 млн сеянцев сосен и елей в селекционном центре и 15 питомниках.

Выращивание проводится по региональному плану восстановление лесов, о чем рассказал И. Мураев, глава министерства природных ресурсов, ЛПК АО.