Мэр Череповца обратился с инвестиционным посланием к бизнесу

Вологодская область >> Бизнес >> 24.12.2020

В. Германов выступил перед бизнесменами города с инвестиционным посланием. Это мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Мэр рассказал о крупных программах 2020 г. и 2021 г.: строительстве моста, Южного шоссе, экоквартала, обновлении автобусного парка, строительстве ТРЦ «Мармелад» в Зашекснинском районе, ледового центра на ул. Леднева в Заречье, футбольного центра на ул. Андреевской, развитии индустриального парка "Череповец".

Германов отметил, что вопреки необычности этого года, многое получилось, за что огромное спасибо всем, кто откликаетесь на посылы и просьбы города. Руководство Череповца продолжит политику открытости. Теперь в мэрии работает новая команда, пришли специалисты с "Северстали", которые привыкли решать проблемы быстро. Постепенно наводится порядок, начиная от уборки снега и снятия рекламы до крупных проектов. Мэрия старается оказывать поддержку всем, кто обращается. Такую же поддержку получает и город.

Предприниматели дали оценку развитию Череповца за 2020 г. По итогам опроса, 54% бизнесменов дали городу за 2020 г. оценку «отлично», 44% - «хорошо» и 2% - «удовлетворительно».





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