В Сыктывкаре прошла ярмарка "День республики"

Республика Коми >> Бизнес >> 21.08.2023

Выставка-продажа работала в столице Коми 2 дня. На Стефановской пл. продукцию представляли 100 производителей Коми, Чувашии, Московской, Кировской, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской, Костромской областей, Марий-Эл, Пермского края.

Можно было купить посадочный материал, мясо, овощи, колбасу, пирожные, хлебобулочные изделия, рыбную и молочную продукцию, мед, трикотаж, сувениры. Детей угощали мороженым, среди покупателей разыгрывали бытовую технику, лампы, весы, сушилки для обуви.

На ярмарке представляли свой товары и молодые предприниматели. Например, А. Ляшок была предпринимателем, но решила переквалифицироваться в художницу. Женщина ранее продавала продукты, осознавая, что занимается не своим делом. Потом открыла магазин "Кулек", потом сделала татуировку и решила выставляться в петербургском "Эрарте" (крупном частном музее современного искусства).

3 недели женщина считает себя счастливым человеком, потому что занимается творчеством. Впереди ее ждет фестиваль в Ухте, где надо будет нарисовать картину за 8 часов на полотне 1,5 на 1,5 м. Это будет первый конкурс для художницы. Также Александра хочет принять участие в конкурсе в Сыктывкаре, где победитель напишет картину в Кировском парке в рамках фестиваля "СтарТуй".












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