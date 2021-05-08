«Весенняя ярмарка» пройдет у ТРК «ЛОТОС PLAZA»

11 мая у петрозаводского ТРК «ЛОТОС PLAZA» откроется «Весенняя ярмарка», на которой свою продукцию представят около сотни производителей России, стран ближнего зарубежья. Это традиционное для мая торговое мероприятие, которое проводится в удобном месте - у торгового центра.



Здесь можно будет побаловать себя вкусными деликатесами по ценам от производителя, купить колбасы из Беларуси, парное мясо, камчатскую рыбу, вологодскую молочную и кондитерскую продукцию, алтайский мед, мурманскую оленину и кубанские сладости.



Также здесь можно будет купить все для сада и огорода: одежду для дачников, инвентарь, семена и саженцы, удобрения.



«Весенняя ярмарка» предложит верхнюю одежду, трикотаж, карельские сувениры.



Ярмарка будет работать 11-22 мая ежедневно с 9.00 до 20.00. Это отличная возможность для покупателей сэкономить, а для производителей – представить свой товар, особенно если он новый и привезен из других регионов. Чтобы люди могли приходить на ярмарку после работы, ее работу было решено продлить до 20.00.