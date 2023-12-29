В Карелии продолжают развивать инновации

>> Бизнес >> 29.12.2023

Глава Фонда венчурных инвестиций Карелии Б. Валит рассказал об инновациях в республике, подведя итог 2023 г.

Фонд оказывает помощь развитию инновационных проектов в РК, способствует цифровизации. Каждый, у кого есть новаторская идея и желание реализовать ее может обратиться в фонд за финансовой поддержкой. Он предоставляет информационную помощь стартапам от формирования идеи и расширения бизнеса.

В этом году 2 проекта в сфере ИТ получили гранты конкурса «Арктический стартап». Они направлены на цифровизацию отрасли форелеводства. Первый - чат-бот «Форелевод» с технологией искусственного интеллекта, второй - мобильный ассистент рыбовода. Каждому проекту выделили 500 тыс. руб.

Фонд поддерживает фундаментальные и прикладные исследования. В этом году поддержку получили проекты ПетрГУ и Карельского НЦ РАН. Продлили финансирование еще 8 проектов, которые работают с 2022 г. Финансирование поэтапное, ориентированное на достижение плановых задач. Если задача выполняется, сумма финподдержки к 2025 г. составит 65,51 млн руб. от Фонда и точно такую же сумму направит Российский научный фонд.





Рекомендуем по теме:

На поддержку НКО в Архангельской области направят 93,7 млн руб.

НКО региона могут претендовать на федеральную поддержку

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

200 жителей Карелии открыли бизнес с помощью службы занятости

Гарантийный фонд оказывает помощь бизнесу

10 проектов общественных организаций Сыктывкара получили по грантам 2,3 млн руб.


Проект бюджета Вологды на 2024 г одобрили городские депутаты

Мурманская область вошла в топ регионов по тратам на сигареты и выпивку

Врач из Вологды стал лучшим оториноларингологом РФ

В НАО стартовал медико-социальный проект «Красный чум»

В сыктывкарской "сковородке" снова откроют танцевальный зал

В Карелии жители райцентров замерзают в квартирах

В Архангельске побывала делегация из Китая
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета