В Кировске для съемок фильма разыскивают дублера Гоше Куценко

В Апатитах и Кировске пройдут съемки художественного фильма «Молоко», для которого срочно нужны актеры для массовых сцен. Съемочная группа ищет взрослых, школьников, молодую пару с собачкой, дублера для актера Г. Куценко. Последний должен быть не менее 182 см ростом, среднего телосложения, с размером одежды 54.



В настоящий момент идет подготовка к съемкам, которые начнутся 23 сентября. Свои кандидатуры можно предлагать по т. 8-953-307-3212.



Режиссером фильма станет К. Оганесян, а главные роли исполнят Г. Куценко, Ю. Пересильд, А. Бурковский, Е. Валюшкина, Ю. Колокольников. Фильм расскажет о жительнице Кировска, которая живет обычной жизнью, но северные сияния, привычные для местных жителей, вдруг начинают оказывать странное влияние на героиню. Несмотря на бесплодие, в груди появляется молоко, способное залечивать душевные раны. Если человек в детстве не получил достаточно материнского тепла и любви, то он получает надежду на исцеление. Но для того чтобы стать спасительницей, главной героине нужно сделать сложный выбор, поскольку эффект от молока может оказаться непредсказуем.