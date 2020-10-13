Основание музтеатра в Петрозаводске отремонтируют за 2,5 млн руб.

Республика Карелия >> Культура >> 13.10.2020

Завершить ремонт стилобата планируют до конца 2020 г.

Власти Карелии выделили 2,5 млн руб. на ремонт основания здания Музыкального театра Карелии. Нужно отремонтировать стилобат и верхнюю поверхность основы здания. К ремонту приступили в 2019 г., когда обновили плиты лицевого фасада. Но сейчас в замене нуждается часть плит боковых фасадов. Поверхность здания покрывается трещинами, разрушается во много из-за негативного влияния погоды - перепада температуры, льда в пустотах, сырости от дождей.

Основания причина возникновения проблем - технологические ошибки, которые были допущены более 10 лет назад при капремонте здания 1955 г. постройки. Провести восстановление нужно оперативно, что поможет остановить разрушение.

Также повреждения могли вызвать скейбордисты и велосипедисты, использующие в качестве площадки для тренировок ступени и стилобат. От этого возникают мелкие сколы, трещины, со временем они увеличиваются. Работники театра, Минкультуры Карелии просят бережно относиться к театру, заниматься спортом на спецплощадках.





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